Carrefour Voyages: des offres alléchantes et des promos confuses

Carrefour Voyages démarre fort - On n'est pas des pigeons (165/183) - 09/12/2021 Le pouvoir d'achat au coeur des préoccupations sur le voyage maintenant. Carrefour est finalement assez compétitif. Christine Lenaerts a réanalysé l'offre de Carrefour Belgique qui propose désormais des voyages. Et, il s'avère que c'est pas mal. En fait, lors de notre première enquête, on a commis une petite bévue: le jour du lancement de Carrefour Voyages sur le marché belge, la recherche nous conduisait directement sur le site français et non sur le site belge comme aujourd'hui. Du coup, notre test était tronqué. On recommence donc l'enquête, pour conclure que, pour son lancement sur le marché belge, Carrefour fait très fort même s'il faut faire attention aux promos confuses.