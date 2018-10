Carlo retourne à l'école pour un SOS collations, direction l'école communale d'Heuvy à Namur

Madame Aurore, institutrice de troisième maternelle, a appelé Carlo car dans son beau programme de collations santé à l’école maternelle d’Heuvy de Namur, il y avait peut-être un chaînon manquant.

Fruits secs et oléagineux pour les enfants

On avait laissé de côté les fruits secs dans tout ce beau programme, alors c’est avec ses petites provisions de fruits secs et d’oléagineux que Carlo est allé à la rencontre des enfants, à Namur dans l’école communale d’Heuvy. Les enfants ont testé, et apprécié après quelques réticences, la collation fruits secs composée d'une belle variété de goût, des fruits secs mais aussi des oléagineux.

Après la dégustation et le succès rencontré, Madame Aurore a décidé d'intégrer cette collation dans la semaine, reste encore à définir le jour.

Une collation de qualité

Il fallait quand même aussi vérifier du côté des sciences de la nutrition si Carlo était dans le bon ou si il allait donner de mauvaises habitudes alimentaires aux enfants avec ses pruneaux et ses noix de cajou. Nous avons interrogé à ce propos Sylvie Vandenbussche diététicienne : " Les fruits oléagineux ce sont des acides gras de qualité, avec des protéines, des fruits qui apportent énormément de minéraux, de vitamines et de fibres et pour les fruits séchés on a aussi beaucoup de fibres très riches en magnésium, en sucre simple qui donne de l’énergie, bref ce qui est bien c’est le mélange des deux " a précisé Sylvie Vandenbussche.

Les fruits séchés et les oléagineux pour les enfants, sont une collation de qualité, et pour les adultes aussi, bien évidemment.

Mais il faut rappeler que si ces produits sont excellents, d’un point de vue nutritionnel ils sont caloriques. Les noix, c’est plus de 600 kcal aux 100 grammes, les pruneaux 250 kcal. Bref avec modération! Quand on fait du mouvement, ces aliments sont particulièrement indiqués comme collation pour les sportifs, enfants ou adultes!