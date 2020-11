Car Wash : les exploitants au bout du rouleau !

Le nouveau confinement rime avec une nouvelle fermeture des car wash. Le secteur estime la mesure bien trop dure par rapport à une activité qui limite très fort ou a parfois supprimé totalement les contacts entre clients et employés.

Depuis plus d'une semaine, les car wash ont donc dû s'arrêter de tourner. Un nouveau coup dur après celui du premier confinement, le début du printemps et le début de l'hiver étant des périodes d'intense activité économique.

Des journées comme ça, du soleil et des routes qui sont sales, c'est des centaines et des centaines de voitures par jour qu'on ne fait pas, c'est une perte immense !

Le secteur des car wash serait actuellement en négociation pour obtenir des dérogations et pouvoir rouvrir des installations le plus rapidement possible.