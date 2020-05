Camps scouts: à chacun sa bulle

Les scouts, les guides, les louveteaux, etc. devront rester dans leur prairie ou leurs locaux pendant toute la durée du camp. Pas question de sortir de l’enceinte pour un jeu de piste par exemple. Fini le " hike " également. Moment privilégié pourtant très attendu durant lequel les animés marchent ensemble en petit groupe pendant trois jours, et se débrouillent pour loger chez l’habitant.

Pour les louveteaux de Bonlez, le compte est bon : " ici on a la chance d’avoir 42 animés pour huit chefs donc tout juste 50, mais ils se passeront d’intendant " explique Jason Gendebien, animateur d’unité. Un sacrifice qui devrait ajouter au staff loup une charge de travail supplémentaire, en plus des normes d’hygiène exceptionnelles à respecter.

Comment faire lorsqu’une section compte plus de 50 membres ? Pas d’autre choix que de diviser le groupe : " La réflexion est en cours. Bien sûr, on ne va pas faire un tirage au sort, et punir les enfants. C’est encore très flou, mais selon le protocole, il y aurait peut-être deux options : soit faire deux camps en parallèle sur le même lieu mais chacun chez soi , soit alterner les deux groupes , une semaine l’un, une semaine l’autre, et donc raccourcir le camp. Heureusement, ce cas de figure ne concerne que très peu de sections " précise Adrien Mogenet.

Hygiène et scoutisme

L’association de ces deux mots peut faire sourire, mais c’est pourtant ce qui rythmera la vie du camp. Selon le protocole, " le lavage des mains se fera au minimum au début et à la fin de l’activité, avant et après les repas et à chaque passage aux toilettes, les surfaces de contact seront régulièrement nettoyées ". Du savon, de l’eau, et dans certains cas du gel hydroalcoolique seront à disposition des animés.

En plus de ces réflexes élémentaires, les animateurs devront faire face à bon nombre de situations complexes : " alors que les -12 ans pourront s’aider à s’enduire de crème solaire ou de maquillage à condition de se désinfecter les mains avant et après, il n’est pas souhaitable que le visage d’un +12 ans soit touché avec les mains ". Or l’âge des scouts et des guides peut aller de 11 à 18 ans dans certaines troupes. Il est donc précisé que dans ce cas, " il convient d’appliquer les règles plus strictes à l’ensemble du groupe ".

Les activités sont aussi modifiées : " nous privilégierons par exemple d’avantage le foot que le rugby pour éviter les contacts trop rapprochés, comme le demande le protocole " ajoute Adrien Mogenet.