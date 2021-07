Camper sur le toit de sa voiture : une autre manière de voyager

Le concept : la tente est installée sur les barres de toit du véhicule. Elle se déplie assez rapidement et on y accède à l’aide d’une petite échelle. Du camping plutôt original qui connaît un engouement croissant.

Une solution de voyage née pendant le confinement

Delphine Massa et Grégoire-Henri Lefebvre ont lancé leur entreprise "Horizon Tents" en juillet 2020. Ils sont adeptes de ce genre de voyage depuis longtemps. Vous êtes vraiment libres, vous n’êtes pas attendus par une réservation d’hôtel, vous êtes dans la nature. Et c’est ça qui nous a toujours plus dans ce concept de tente de toit. Le confinement de l’an dernier leur a donné l’idée d’en développer une activité commerciale : " Vous êtes vraiment libres, vous n’êtes pas attendus par une réservation d’hôtel, vous êtes dans la nature. Et c’est ça qui nous a toujours plu dans ce concept de tente de toit. " "On a clairement surfé sur la vague du Covid, comme on dit. On était tous enfermés à la maison. On avait un grand besoin de partir. Il n’y a plus d’avion. On ne peut plus sortir du territoire. Donc, pourquoi pas proposer cette solution de voyage à nos amis et s’étendre à la location et à un public beaucoup plus large.", confie GregH (Grégoire-Henri).

Une solution adaptable à toutes les voitures

© Tous droits réservés "Les tentes de toit s’adaptent sur toutes les voitures, aussi bien sur les gros 4X4 que sur les petites citadines. Tant qu’on sait mettre des barres de toit, on sait mettre une tente ", confirme GregH. Point de vue prix, la location coûte 115 € par week-end (compris tout le matériel de camping: table, chaises, réchaud, matelas de 8 cm dans chaque tente, ainsi que les draps-housses pour le matelas). Et pour une semaine, la location s’élève à 245 €. A la vente, le prix de lancement de ce type de tente chez "Horizon Tents" est actuellement à 1449 €.

Même pour les novices, c’est assez facile d’utilisation

C’est l’équipe d’"Horizon Tents" qui s’occupe de fixer la tente sur le toit de votre voiture - ils peuvent aussi fournir des barres de toit si vous n’en avez pas - et vous explique la technique pour la déplier. "Vous arrivez à l’entrepôt, on s’occupe de monter vos barres de toit sur votre voiture, et ensuite on viendra fixer la tente sur votre toit. Donc, vous ne vous occupez de rien, on s’occupe de tout.", explique Grégoire-Henri. Ça va vous prendre 5, 10 minutes grand maximum la première fois. "Après, c’est un dépliage, une ouverture de tente, un pop-up. La première fois, vous allez vous battre un petit peu avec les toiles: ça va vous prendre 5, 10 minutes grand maximum la première fois. La deuxième fois, vous allez faire ça en 2, 3 minutes comme nous. Pour l’ouvrir et la refermer, c’est la même chose. C’est assez rapide en termes d’utilisation."

Peut-on s’arrêter n’importe où pour passer la nuit ?

Une fois en route, reste la question de trouver des endroits pour s’arrêter la nuit. Le bivouac est autorisé, donc vous avez le droit entre le coucher du soleil et le lever du soleil à poser votre tente. Pour GregH, c’est d’abord une question de bon sens : " La règle est assez floue. On est vraiment entre le camping et le van, on est vraiment entre les deux. Maintenant, nous, on explique toujours aussi à nos clients que ça part du bon sens. A partir du moment où vous voyez un panneau " propriété privée ", vous voyez " réserve naturelle ", vous voyez ce genre d’indication, évidemment vous n’allez pas spontanément vous poser dans ces endroits-là. Maintenant, effectivement, on a déjà dormi sur des places publiques… Le tout est de ne pas se faire remarquer, ne pas s’installer pour 3 jours. Le bivouac est autorisé, donc vous avez le droit entre le coucher du soleil et le lever du soleil à poser votre tente. Mais toujours sous une question de bon sens." Delphine et GregH ont compilé quelques conseils pour trouver un bon emplacement pour s’arrêter et passer la nuit.

Une offre élargie

© Tous droits réservés Dernièrement, "Horizon Tents" a aussi lancé une formule de location complémentaire : " On offre à la location un petit 4X4 équipé de sa tente, et avec tous les accessoires de camping, pour un week-end ou une semaine. Là, en basse saison, on est à 345 € par week-end (2 nuits). En haute saison (juillet-août), c’est uniquement des réservations à la semaine. On est à 735 € pour la semaine. " "Horizon Tents" propose également en location des roadbooks (tarif 10 €) avec des propositions de circuits touristiques.

La société wallonne "Stoemelings", une autre entreprise active sur le marché de la location de tentes de toit, est passée faire une démonstration de leur matériel sur le plateau d' "On n’est pas des pigeons". Un extrait de l'émission à (re)voir:

Une tente sur la voiture - On n'est pas des pigeons (71/183) - 28/04/2021 Renaud Dillien de la société Stoemelings à Mont-Saint-Guibert présente des tentes de toit. Ce sont des tentes pouvant être installées sur le toit de presque toutes les voitures, elles peuvent accueillir deux ou quatre personnes adultes et leur montage est simple et rapide. Ces tentes avec barres de toit sont proposées en location ainsi que leur contenu de base: échelle,matelas,table, sièges, douche, bois pour le feu...Les toilettes, elles, sont en option. Une tente de toit, la formule semble avoir du succès auprès des voyageurs.