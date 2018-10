Campagne Europol : conseils pratiques pour avoir les bons réflexes sur internet et éviter les arnaques

La semaine dernière, Europol, l’agence européenne de police criminelle, a lancé une campagne pour nous mettre en garde au sujet de l’activité des arnaqueurs actifs sur Internet.

Cette campagne a pour objectif de donner des conseils pratiques pour éviter de tomber dans ces pièges. L’intérêt également, c’est qu’elle va toucher tous les habitants de l’Europe, ce qui nous amènera tous à acquérir de bons réflexes. Il y a plusieurs types d'arnaques qui font quelques dégâts. Il y a d'abord cette technique qui consiste à vous faire miroiter des revenus confortables grâce à des placements en vous contactant pour vous proposer un investissement sûr qui va générer des gains rapides. Votre interlocuteur vous invite à vous décider rapidement car l’offre est limitée dans le temps et que vous êtes la seule personne à qui cette proposition a été faite. Et dans ce cas, avant de payer ou d’investir, le conseil sera de demander un conseil impartial auprès d’un expert dans ce domaine.

On a aussi l’arnaque aux sentiments. Dans ce domaine, les escrocs aiment passer par les sites de rencontre ou les réseaux sociaux. Et donc, voici quelques signes qui doivent retenir votre attention :

Tout d’abord, la personne qui vous contacte exprime directement des sentiments forts et demande de vous parler en privé. Dans les explications qu’elle vous donne, vous verrez que, souvent, elles ne correspondent pas à celles qui figurent dans le profil associé.

Autre signe, l’orthographe qui est bien souvent problématique.

Et puis, si vous répondez, l’escroc va rapidement demander de partager des photos, de vous parler par webcam interposée.

Ou, ayant gagné votre confiance, il va vous expliquer qu’il veut vous rencontrer mais qu’il a besoin d’une aide financière pour le voyage.

Et donc, si vous êtes contacté, posez des questions, faites des recherches avec les photos du profil et ne partagez pas d’informations personnelles ou de photos intimes qui pourraient déclencher un chantage.

Arnaques via les petites annonces

Il y a aussi des arnaques via les petites annonces. Exemple : vous souhaitez changer de voiture et, après avoir pris contact avec le revendeur de la marque qui retient votre attention et qui vous a fait une offre pour la reprise de votre voiture actuelle, vous décidez de tenter de la revendre à meilleur prix, via les sites de petites annonces.

Votre annonce est en ligne depuis quelques heures et vous êtes contacté par une personne se disant très intéressée. Elle vous demande de pouvoir vous rencontrer pour voir et essayer votre voiture. Vous acceptez, vous fixez un rendez-vous et deux hommes se présentent. Une inspection de la voiture, un essai rapide et ils vous annoncent qu’ils vous l’achètent et qu’ils vous la payent immédiatement. Ils sortent un smartphone, activent une application bancaire, vous demandent vos coordonnées et effectuent le paiement devant vous. Ils vous présentent l’écran qui mentionne que la transaction a bien été effectuée.

Autre technique: ils sortent 2 000 euros comme acompte, par exemple, des 15 000 euros que vous demandez pour votre voiture et vous expliquent qu’ils viendront vous déposer le solde dans quelques jours. Ravi d’avoir pu la vendre rapidement au prix espéré, vous leur remettez une clé. Ils vous expliquent que vous pouvez conserver les documents et qu’ils viendront les chercher plus tard.

Le conseil : ne remettez jamais les clés de votre voiture à vendre sans être certain d’avoir reçu la somme totale concernée!

Arnaques avec le digipass

On dit aussi que le Digipass est fort utilisé. Concrètement, vous êtes contacté par une personne disant appartenir au SPF Finances ou la Commission Européenne, vous expliquant que vous avez droit à une indemnité, suite aux appels téléphoniques publicitaires que vous recevez régulièrement. On vous demande alors de valider votre identité. Un code reçu à introduire dans votre digipass. Vous le savez, après avoir tapé le code PIN, le boitier génère un code que l’on doit fournir. Et la personne insiste sur la sécurité et sur le fait qu’il ne faut jamais communiquer le code PIN.

Beaucoup de gens l’ont fait parce que, lorsqu’ils signent un virement il faut introduire deux codes. Et les arnaqueurs utilisent maintenant cette méthode pour tromper des personnes qui vendent sur 2ème main.

Vous avez changé de smartphone et vous vendez le précédent. Quelqu’un se dit rapidement intéressé. Il précise qu’il va vous envoyer l’argent par courrier express. Vous recevez ensuite un appel de DHL EXPRESS et, comme expliqué juste avant, votre correspondant vous demande de valider votre identité avec votre Digipass.

La mauvaise surprise, c’est que votre compte est ensuite débité car le code leur a permis, par exemple, de l’associer à l’application que propose votre banque, et qu’ils avaient préalablement installé sur un smartphone.