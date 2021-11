Cambio, une success story qui dure depuis plus de 20 ans

Cambio, ce ne sont pas que des petites citadines. On peut également louer des familiales pour transporter jusqu'à 7 personnes, et aussi des camionnettes pour un déménagement.

C'est à Bruxelles qu'il y a le plus d'utilisateurs. Dans les plus petites villes, les habitants plus dépendants de la voiture, vont la louer plus souvent. C'est le paradoxe: un Bruxellois utilisera la voiture partagée deux fois par mois, un Cinacien, par exemple, 8 fois.

Il est très peu probable que Cambio installe une station dans des petits villages de moins de 300 habitants. Idéalement, Cambio s'installe à proximité d'une gare.