Cadeaux de Noël en parfumerie: quelle enseigne réalise le plus bel emballage ?

Luana: match des parfumeries - On n'est pas des pigeons (165/183) - 09/12/2021 C'est le match des parfumeries qui va maintenant démarrer avec l'arrivée de Luana Fontana. Le but du jeu, c'est de voir qui a fait de jolis emballages et a mis plein d'échantillons gratos dedans. La comparaison porte sur six parfumeries: Di, Ici Paris XL, Yves Rocher, Inno, April et Rituals. Pour le plus bel emballage, Ici Paris XL et Inno sont les vainqueurs en ex-aequo. Et, Yves Rocher l'emporte, par ailleurs, avec ses sept échantillons gratuits.