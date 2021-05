Cadeau de la fête des mères: l'amour pour le meilleur ou pour le pire ?

Fête des mères: le pire cadeau - On n'est pas des pigeons (79/183) - 10/05/2021 Dimanche neuf mai 2021, c'est la fête des mères, des mères qui reçoivent des cadeaux en tous genres, onéreux ou confectionnés avec imagination. La plupart des mamans se contenteraient d'un moment de bonheur partagé mais beaucoup d'entre elle reçoivent un cadeau utile, genre un appareil ménager (presse-fruits, friteuse, fer à repasser...), ce qu'elles apprécient moins, le plus souvent. Selon Alexandra Balikdjian, docteur en psychologie de la consommation, le cadeau est une symbolique du lien existant entre le papa, l'enfant et la maman. Et, dans le cas du cadeau friteuse, être celle qui fait les frites n'est pas forcément le lien souhaité par la maman. Autant recevoir une crème anti-rides pour rester belle ou une mâchoire de sanglier trouvée dans un bois par un petit garçon dont c'est le trésor!