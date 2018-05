Plus

C’est une boisson qui est souvent qualifiée de "gin sans alcool" même si ce n’est pas à proprement parler du gin puisqu’elle n’est pas réalisée à base de genévrier. Néanmoins, la fabrication du Seedlip s’apparente à celle du gin: il s’agit d’une boisson distillée composée d’eau et d’extraits de plantes, en l’occurrence six distillats différents: écorce de chêne, cardamome, cascarille, zestes de citron, peau de raisin et piments de Jamaïque. Une distillation réalisée dans des alambics en cuivre selon une recette anglaise du 17ème siècle.

A l'aveugle, mélangé à du tonic... Ca ressembe à du gin, ça a la couleur du gin, mais ceci n'est pas du gin - © Tous droits réservés Pour savoir si un consommateur comme vous et moi pouvait s’y tromper, nous avons organisé une dégustation à l’Atelier du gin à Liège. Quatre testeurs, habitués du lieu et amateurs de gin, pas des professionnels, ont accepté de goûter tour à tour trois "gin tonic" différents: les deux premiers à base de deux gins belges et le troisième à base de Seedlip, donc sans alcool. Nous leur avons fait croire évidemment qu’il s’agissait de vrai gin dans les trois verres…

…le Seedlip fait illusion Ca ressembe à du gin, ça a la couleur du gin, mais ceci n'est pas du gin - © Tous droits réservés Après avoir bu quelques gorgées des trois "gin tonic", aucun des quatre testeurs n’a relevé que le troisième verre ne contenait en fait pas du gin, ni d’ailleurs qu’il était sans alcool! Certains ont même trouvé le cocktail à base de Seedlip plus original, plus particulier que les deux autres, même si au classement final ce n’est pas celui qu’ils ont préféré. Pour nos testeurs, le Seedlip est arrivé une fois en deuxième position et trois fois dernier. Cela dit, si mélangé à du tonic, il a pu bluffer les testeurs, le Seedlip dégusté pur aura clairement plus de mal à se confondre avec du gin. Mais en cocktail, nos testeurs ont tous jugé le produit intéressant, étonnant et bien réalisé avec l’avantage d’être sans alcool. Vincent, le patron de l’Atelier du gin, a d’ailleurs décidé de l’ajouter à sa carte aux côtés de ses dizaines et dizaines d’autres bouteilles de gin.