"C'est une question de survie !" : les commerces non-essentiels veulent rouvrir

Le "click and collect" continue à fonctionner vaille que vaille dans les magasins qui sont toujours fermés. Mais pour tous ces commerces, il y a urgence à pouvoir rouvrir. Quitte à s'adapter à de nouvelles modalités.

Il y a urgence à ouvrir, les commerces ne vont plus tenir !

Rouvrir et accueillir les clients sur rendez-vous uniquement : c'est une des solutions qui pourrait être mise en oeuvre. Pour les commerçants, ce n'est clairement pas l'idéal mais ils sont prêts à s'adapter. Plusieurs pistes sont sur la table et l'objectif reste de rouvrir le plus rapidement possible.

En attendant, dans les magasins de jouets par exemple, l'activité se poursuit tant bien que mal. Les clients commandent par téléphone ou sur internet et viennent chercher leurs paquets aux portes des commerces.