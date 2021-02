C'est la ruée vers l'or vert dans les jardineries

Le soleil et la douceur des températures de ces derniers jours en incitent plus d'un à reprendre une activité en extérieur. Le jardinage sans aucun doute est celle aujourd'hui qui fait le plus d'adepte, comme le prouve l'affluence massive constatée dans les jardineries et les magasins de bricolage. Reportage dans une jardinerie en Province de Namur.

Il faut pour certains arbres attendre l'année prochaine pour être servi. La demande est forte. Le jardinage est actuellement très tendance et une certaine crise n'y est pas pour rien. "J'accorde plus d'importance à mon jardin qu'auparavant parce qu'on est plus à la maison évidemment", réagit une dame venue achetée quelques plantes d'ornementation. Victor Van Lommel, confirme cette tendance. "La Covid est la principale cause, c'est un fait. Le climat est resté plus ou moins pareil. Donc, c'est la Covid qui fait en sorte que les gens ont plus de temps à consacrer au jardin. Puisqu'on ne peut pas voyager, on a tendance à planter un peu plus."

Un peu plus, c'est 30% de vente en plus en un an dans cette jardinerie. Les températures actuelles accentuent la tendance. Le soleil donne des ailes, mais la réalité rappelle certains clients à la raison. "Comme il avait fait beau pendant quelques jours, je me suis imaginé que bien sûr on allait pouvoir replanter, mais non, c'est trop tôt." témoigne une cliente. "On ne peut pas encore tout faire. Nous sommes encore au mois de février. On peut encore avoir moins dix, donc, prudence !" conclut Victor Van Lommel.

Prudence et patience donc, même si les températures sont actuellement printanières, même si votre jardin est votre unique source d'évasion. L'hiver est toujours bien d'actualité.