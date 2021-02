Bulle de 10 et une seule activité sportive possible pour nos jeunes

Bulle de 10 et une seule activité pour les activités extrascolaires - © Marko Geber - Getty Images

Bulle de 10 et une seule activité pour les activités extrascolaires - On n'est pas des pigeons... De nouvelles règles ont été décrétées pour les activités extrascolaires des jeunes de moins de 12 ans et plus. Ces nouvelles mesures ont été validées par le gouvernement et seront d’actualité jusqu’à la fin des vacances de Carnaval.