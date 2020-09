Brantano : faillite, reprise et fraude ?

Rien ne va plus pour les 104 magasins Brantano en Belgique !

Début août, la maison mère FNG dépose le bilan. Dès le premier octobre, un entrepreneur néerlandais reprendra les 43 magasins situées en Flandres mais rien en vue pour les boutiques en Wallonie et à Bruxelles. Les 900 employés sont inquiets. De plus, le groupe FNG est trainé en justice à cause d'une éventuelle fraude. Une enquête est ouverte.