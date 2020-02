Bpost : adieu facteur ?

Dès le mois de mars, Bpost annonce un nouveau mode de distribution. Désormais, votre facteur ne passera plus que deux fois par semaine… pour le courrier non-urgent.

En réalité, ce qui changera à partir de la mi-mars n’est pas ce que l’on peut appeler " une révolution ".

Les colis, journaux, courriers prior et recommandés arriveront toujours à bon port, en temps et en heure. Le " non-prior " en revanche subira quelques petites modifications.

Un courrier affranchi d’un timbre non-prior arrivait dans les trois jours ouvrables. Désormais, il devrait être livré deux fois par semaine et non tous les jours. Idem pour les publicités, les toutes-boîtes et autres dépliants promotionnels. Une semaine comptant 5 jours ouvrables, faites le calcul.