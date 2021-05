Bowling, plaines de jeu en salle : les gestionnaires tablent sur une reprise totale de leurs activités

Bowlings et jeux indoor, la reprise ? - On n'est pas des pigeons (81/183) - 12/05/2021 En date du neuf juin, les bowlings et autres plaines de jeux d'intérieur vont pouvoir à nouveau fonctionner. Mais, pour les responsables, ce n'est pas évident, ils ont reçu peu d'aides et ont subi des pertes sèches. Le volet "restauration" de leur activité est aussi important et pose également problème. Certains ouvriront et tenteront de remonter la pente mais il faudra des années. Pour d'autres, les plaines de jeux d'intérieur pour enfants notamment, si les règles de restauration ne sont pas élargies, ce sera intenable et ils n'ouvriront pas .