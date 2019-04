Bonus Drive pour réduire sa prime d'assurance : on a testé !

C’est un concept déjà bien rôdé dans les pays anglo-saxons mais aussi en Italie. Après les assurances aux kilomètres, basées sur les distances parcourues, des applications permettent d’offrir des réductions, pouvant atteindre 50 % pour les conducteurs exemplaires, en fonction de la manière dont vous roulez. Bonus Drive par exemple, l’application développée par Allianz depuis 2017, surveille et mesure votre conduite.

Pour tester cette application, nous avons fait appel à un professionnel de la route, Jacques Löfgen, instructeur de conduite défensive. Une fois installée, l'application se met en route automatiquement et enregistre vos trajets. Différents paramètres sont pris en compte : la vitesse de conduite, la manière dont on freine, le type de route, mais aussi l'heure à laquelle on conduit, et la distraction au volant, c'est-à-dire l’utilisation du téléphone au volant. Nous avons testé ensemble l’application lors de deux trajets identiques. En conduisant de manière défensive lors du premier tour, de manière beaucoup plus nerveuse lors du second. Freinages brusques, utilisation du téléphone pour prendre une photo… Un tel comportement vous pénalisera lourdement, ce critère compte pour 35% du score de conduite. Un bon point selon Jacques Löfgen : "L’utilisation du smartphone est devenue tellement naturelle, les conducteurs ont pris l’habitude de plonger dessus dès qu’il sonne. Et c’est un facteur accidentogène important. "

Au vu des scores obtenus, l’application fait la différence entre conduite à risque et conduite défensive. Les excès de vitesse sont signalés, les freinages, et le temps d’utilisation du téléphone également, l’appli nous indique précisément où et combien de temps nous l’avons utilisé. " Le conducteur connait l’heure et la durée de son excès de vitesse, mais il ne sait pas à combien il roulait et ne connait pas l’ampleur de cet excès " souligne Jacques Löfgen. " Un point à améliorer ". Selon Allianz, l’ampleur des excès de vitesse et de sa durée sont prises en compte, et les excès de vitesse à l'intérieur des agglomérations sont sanctionnés plus sévèrement que les mêmes excès en dehors des agglomérations.

Les critères sont jugés pertinents par notre expert, mais insuffisants. D’autres facteurs doivent être pris en compte pour juger la conduite d’un automobiliste. " Par exemple, l’usage des clignotants, s’arrêter pour laisser passer un piéton, le respect des distances de sécurité, ou encore l’alcool au volant ".

Le score moyen des clients Bonus Drive est de 83%, soit 35% de réduction sur la prime d’assurance, et pour les conducteurs exemplaires, la réduction peut atteindre 50% signale Allianz. Une manière de récompensez ses clients et pour les jeunes, c'est un moyen d'obtenir une réduction sur la prime d’assurance, en se basant sur des critères objectifs et non sur les statistiques.

Si un trajet est enregistré par erreur, vous pouvez le modifier, par exemple si le moyen de transport n’était pas le bon ou si vous étiez passager. C’est là que peut se trouver la faille pointe Jacques Löfgen : "C’est une bonne chose à partir du moment où l’utilisateur jour le jeu, s’il ne met pas l’application en mode avion le jour où il est pressé, quand il sait qu’il ne respectera pas scrupuleusement les limitations de vitesse".

En principe, souligne Allianz, vous êtes obligé d’enregistrer tous les trajets avec le véhicule assuré afin de recevoir votre réduction à la fin de l’année d’assurance.

Quid des données personnelles ?

Pendant le trajet, l’application enregistre les données de conduite d’après les signaux de satellites GPS explique Allianz. "Après chaque trajet, l’application utilise les réseaux locaux sans fil ou WLAN afin de télécharger de façon automatique et fluide les données chiffrées cumulatives pour qu’elles soient traitées sur notre plateforme télématique sécurisée. Les données sont stockées sur des serveurs sécurisés. Allianz Benelux recevra le résumé de vos scores de conduite afin de pouvoir confirmer votre réduction lorsque vous souscrivez une assurance Auto Allianz Bonus Drive ".

L’assureur assure ne collecter aucune donnée non utilisée pour calculer votre score. "Pour assurer une sécurité à 100% de l’ensemble des données, nous prenons de nombreuses précautions : Nous adhérons aux réglementations belges en matière de protection des données pour la collecte et le stockage de données. Nous séparons les données du client des données de conduite."