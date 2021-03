Bons plans pour Pâques : motor-homes, bivouacs, itinérance et bien plus encore !

Un rapide petit tour sur une appli comme Airbnb et le constat est vite fait : pour Pâques, à la côte, tout est booké. Même topo pour la campagne wallonne. Cela risque d'être compliqué de dénicher un plan en dernière minute. Mais heureusement, en creusant un peu, on a trouvé !

Pour Pâques, à la côte, tout est loué. Même chose pour la campagne wallonne. C'est compliqué de dénicher un plan B en dernière minute, mais en creusant un peu, on a trouvé !

Mobilhome, bivouac, itinérance: plans B pour les vacances de Pâques ! - On n'est pas des pigeons...

Mobilhome, bivouac, itinérance: plans B pour les vacances de Pâques ! - On n'est pas des pigeons... Pour Pâques, à la côte, tout est loué. Même chose pour la campagne wallonne. C'est compliqué de dénicher un plan B en dernière minute, mais en creusant un peu, on a trouvé !

Bruno Philippart, propriétaire des Refuges du Chalet à Jalhay confirme la tendance : " Pour Pâques, tout est complet. Et si d'aventure, il y avait des annulations, je sais que ce sera reloué dans la journée. Si on veut de la place, ce sera sur le côté, dans l'espace que j'ai aménagé pour les camping cars."

Pourtant en termes de prix , on se rapproche d'une location d'appartement à la mer. Mais il est vrai, qu'une fermeture des frontières en Belgique, n'est pas la même qu'en France. Pour la grande aventure sur les routes, chez nous, on repassera.

Renseignements pris chez plusieurs sociétés de location , les temps sont assez durs. Stéphanie Diels, de SP Location à Aywaille, est plus mesurée, même si elle reconnaît que c'est assez calme : " Entre les confinements et la fermeture des frontières, les gens ne pensent pas à cette solution ".

On est passé de 100 % d'occupation à zéro !

" On est passé de 100 % d'occupation à zéro ", nous confie un particulier qui loue son véhicule en vue de rentabiliser son investissement. Et de conclure: " Personnellement, je pense à revendre ".

Néanmoins, considérant un tour qui partirait de Bruxelles pour aller vers la mer et se terminer dans la Vallée du Viroin. Franchement, il y a moyen de voir du pays .

Dans la même idée, des particuliers ouvrent leurs jardins par le biais de l'application Welcome to My Garden. Cette initiative citoyenne propose des solutions de logement chez des particuliers prêts à accueillir les randonneurs à pied ou à vélo dans leur propriété. Elle n'en est encore qu'à ses débuts, mais l'offre est déjà conséquente.

Lire aussi: Louer son jardin : un concept qui séduit les Belges

Tout n'est donc absolument pas perdu si vous êtes à la recherche d'un plan en last minute !