Bons plans jardin pour entretenir une marre d'eau

Nouvelle séquence, les bons plans jardin, de quoi vous donnez des conseils pour faire des économies. Premier numéro, nous nous sommes intéressés aux marres, qui au printemps retrouvent la vie.

Avec le printemps, c'est le retour de la vie et des amours dans la marre. Les insectes, les escargots d'eau, les crapauds et autres tritons s'en donnent à cœur joie. Et pour maintenir une très bonne qualité d'eau, il faut des éléments naturels, très peu coûteux, comme de la roche volcanique, ou des pierres ramassées sur le chemin, des cailloux qui contiennent du fer.

L'entretien d’un petit point d'eau pour le propriétaire peut ne pas coûter trop cher. Et pour ce faire, on a besoin d'éléments filtrants, comme par exemple, le clinopti, une pierre naturelle, un minéral dans lequel on peut également mettre une plante, le tout sera immergé. Et pour filtrer l'eau, un tiers de la surface peut être aussi couvert avec des plantes.

Pour un petit bassin, un investissement bon plan d'une vingtaine d'euros suffit. Une petite surface d'eau qui une fois dans le jardin accueillera aussi des pensionnaires...