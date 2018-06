Bons plans jardin: lutter contre les envahisseurs

Jean-Pol nous accueille aujourd'hui dans son jardin, un jardin à l'anglaise. Pour Jean-Pol : "Dans ce jardin, je laisse faire la nature, je me laisse guider par les plantes qui poussent et la forme qu’elles prennent…".

Jean-Marie Pessleux, pépiniériste, vous propose d’utiliser la savonnée de votre nettoyage pour asperger vos rosiers envahis par les pucerons. La glycérine présente dans le savon noir va en effet asphyxier les pucerons.

Autre bon plan, un désinfectant à base de bicarbonate de soude, une cuillère par litre d’eau, et il suffit d’asperger les feuilles de vigne, ou de rosier tous les dix jours.

Pour lutter contre les maladies, autre préparation : une décoction à base d’ortie, de prêle des champs et de consoude. On fait bouillir le tout, et puis on vaporise, les plants de tomates par exemple.

Et pour les mauvaises herbes sur le gravier, fini de se mettre à quatre pattes, là aussi il faut vaporiser mais à base d’eau mélangée à du vinaigre et du gros sel, quatre à cinq traitements sur la saison sont suffisants.