Bons plans jardin: les plantes aromatiques et les graines

Dans le magnifique jardin de Michel, à Lesve, à proximité de la cuisine et pour quelques euros seulement, des plantes aromatiques sont disposées dans un bac: du thym, de la sauge, de la ciboulette, du romarin,... le tout dans une épaisseur de terreau de 28 centimètres.

Quelques minutes d’entretien par jour, pas plus. Et pour l’hydratation le temps des vacances, prenez une bouteille d’eau remplie, il suffit de piquer le goulot dans la terre. La bouteille va se vider par osmose, un équilibre entre le sol et la bouteille va se créer et le tout restera humide. Le temps que la bouteille se vide, vous pouvez partir l'esprit tranquille en vacances.

Retrouvons Michel dans son potager, il bine autour de ses courgettes et tomates, des plans qu'il a fait pousser à partir de graines qu'il récupère, belle économie! Il y a différentes variétés de tomates, de potirons et des graines que Michel utilise et qui proviennent des premiers gros fruits de la saison.

Michel lave des graines, les fait sécher, puis les conserve au congélateur. Pour Jean-Marie Pessleux, horticulteur, il est important pour un bon départ de faire les germinations à bonne température, c'est-à-dire 20°, une température qui donnera des plants résistants aux maladies et très productifs.

Dernière balade dans le jardin de Michel, où dans ses parterres de fleurs, il fait pousser de la rhubarbe, une plante très envahissante, un à deux mètres carrés par plante. La rhubarbe est une très bonne matière première pour vos confitures, pour la compote et autres tartes... Il s'agit d'un bon plan économique qui ne demande pas beaucoup d'entretien.