Bon plan : des moutons pour l'entretien des espaces verts

Une prise en charge total de la part de l'entreprise

Sheep Solution prend en charge tous les aspects de la présence des moutons sur les terrains.

Amélie Jacques :" On passe régulièrement sur les pâtures vérifier que les animaux se portent bien, on les tond, on les vermifuge, on met en place une cabane, un abreuvoir. On prend en charge tous les aspects liés à la présence des animaux. Les moutons vivent sur ces surfaces, en étant sûr qu’ils aient à manger tout au long de l’année. En fonction de la nature du sol, du type de végétation, on adapte le nombre d’animaux en action sur la pâture. Si en été, on se rend compte qu’ils ne sont pas assez, alors on rajoute des animaux. En hiver, on en retire, on s’adapte. Le terrain, lui, sera toujours entretenu, mais de manière plus écologique. "

Après un an d’activité, l’idée fait son chemin, l’entreprise entretient des terrains du BEP, des vergers, également un terrain de l’UCM.

De manière générale l’idée séduit, mais une fois qu’il faut passer à l’action, les gens sont plus frileux par peur du changement.

Amélie Jacques précise encore : " Le fait de faire entrer les moutons sur un terrain peut faire peur, le bruit, l’odeur et aussi le " qu’en dira-t-on ", les freins sont ceux-là, mais heureusement certains se lancent dans l’aventure."

De beaux projets sont à venir notamment à proximité d’une école et d’une maison de repos. Les moutons peuvent aussi avoir un rôle didactique, ou de bien être, exemple, à l’UCM, des bancs ont été aménagés à proximité des moutons pour profiter du lieu. Les moutons ont commencé à 5, ils sont déjà 70 en action en Wallonie et à Bruxelles sur plus ou moins 4 hectares.