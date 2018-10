Boissons énergisantes : comment lire l'étiquette?

Petite analyse des étiquettes de boissons énergisantes. Nous en avons sélectionné quatre : Monster, Red Bull, Delhaize 365 et Nalu.

Première chose, c’est que le terme boisson énergisante est un terme marketing qui n’a pas de définition officielle. Il regroupe des boissons censées stimuler le corps et l’esprit. Ces produits contiennent des ingrédients tels que sucre, caféine, taurine, vitamines et des extraits de plantes (ginseng, guarana).

Sucre, caféine, taurine et... sel

Pour le sucre, Delhaize, Red Bull et Monster contiennent à peu de chose près la même quantité de sucre, soit entre dix et onze grammes de sucre au 100 ml. Soit cinq sucres pour une canette de 250 ml… Nalu en contient deux fois moins. Toutes ces boissons contiennent aussi des édulcorants en plus du sucre.

Pour la caféine, toutes contiennent la même quantité de caféine soit 32 mg pour 100 ml. Cela fait environ 80 mg pour 250 ml soit l’équivalent d’une tasse de café. La consommation maximale conseillée est de 400 mg maximum pour un adulte, la moitié pour une femme enceinte.

Pour la taurine, Red bull, Delhaize et Monster (pas le Nalu) en contiennent 400 mg pour 100 ml. Soit un gramme de Taurine dans une canette normale. La taurine contrairement à ce qu’on a pu penser à un moment n’est pas issue des testicules de taureau, c’est juste que c’est dans la bile de taureau qu’on a identifié la molécule. On trouve de la taurine naturellement présente dans le corps humain et dans une série d’aliments comme la viande ou les huîtres. Personne ne serait carencé en taurine par contre, on s’interroge toujours aujourd’hui sur l’éventuelle toxicité de telles doses dans les boissons énergisantes. Dans une canette il y a deux fois la dose journalière de taurine. C’est un acide animé qui intervient dans le processus de digestion, mais aussi au niveau du cœur et dans certaines fonctions musculaires en améliorant l'élimination de certaines substances indésirables produites lors de l'effort.

Autre ingrédients plutôt étonnant contenu dans les boissons énergisante c’est le sel. Seul le Nalu n’en contient pas du tout sinon, on en trouve :

0,475 gr dans une canette de Monster

0,5 gr dans une canette de 365

0,25 gr dans une canette de Red Bull

Cela fait beaucoup, surtout que les recommandations disent six grammes maximum par jour.

Au niveau des calories,

118 kcal pour canette de 250 ml de Monster

115 kcal dans Red Bull

105 kcal dans la 365 de chez Delhaize

50 kcal dans le Nalu

Consommation élevée : problèmes de santé

On peut donc conseiller de boire les moins sucrées et surtout avec une consommation raisonnable. Une consommation plus élevée est source de problèmes de santé... En effet, la surveillance de ces boissons instituée en 2008 en France a permis de recenser treize cas de problèmes de santé (problèmes cardiaques, anxiété,…) pour lesquels "un lien de causalité possible ou probable a pu être établi" avec les boissons énergisantes. Ces boissons diminueraient la perception de l'ivresse, il faut éviter de les mélanger à l’alcool.

Tout comme les autres boissons sucrées, les boissons énergisantes présentent un risque pour les dents. Les caries bien sûr mais aussi l’érosion de l’émail dentaire. Des études indiquent que le potentiel érosif de ces boissons pourrait être supérieur à celui des autres boissons sucrées car ces boissons sont très acides.

L’Angleterre voudrait d'ailleurs faire interdire la vente de boissons énergisantes aux enfants et aux ados.