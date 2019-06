Blocus étudiant : Des cafés qui se transforment en bibliothèque

Pour les étudiants, cette période de l’année rime avec blocus. Un moment d’intense concentration que la plupart passent en kot, à la maison ou en bibliothèque. De plus en plus en la mode aussi : préparer ses examens dans des cafés…

Je trouve ça plus agréable pendant le blocus d’aller dans des chouettes endroits, plutôt que de rester dans une bibliothèque

Dans les cafés branchés de Bruxelles, on croise toutes sortes de clients… Certains y font la causette autour d’un verre… D’autres cassent la croûte. Et puis, en ce moment on y rencontre aussi de plus en plus en souvent des étudiants en blocus. En guise d’ambiance studieuse, Morgane et Sonia ont opté pour la musique et le brouhaha. " Le fait d’avoir une activité autour de moi, ça me permet de me concentrer. C’est comme certains étudiants qui écoutent de la musique. Moi j’aime bien d’avoir quelque chose en fond qui passe. Et en plus je trouve ça plus agréable pendant le blocus d’aller dans des chouettes endroits, plutôt que de rester dans une bibliothèque où j’ai plutôt le cafard " explique Sonia.

Noura, elle aussi, a déserté les bibliothèques : " Ça fait une semaine que je viens ici presque tous les jours. Personnellement, c’est plus accessible pour moi, c’est beaucoup plus proche de chez moi. Puis j’aime vraiment bien l’ambiance, la nourriture est très bonne. Je ne me suis même pas poser la question d’aller à la bibliothèque, je trouve ça plus sympa ici ".

Et visiblement, la formule "blocus au café" est tout aussi efficace qu’une autre… Hélène est bien placée pour le savoir. C’est dans le café dans lequel nous sommes allés qu’elle termine son master en management international avec la rédaction de son mémoire. " C’est stimulant, mais ça permet aussi d’être un peu de meilleure humeur que quand on va en bibliothèque. La bibliothèque, c’est vraiment sérieux et studieux. C’est limite déprimant je trouve… Mais ça dépend des gens. Moi, je préfère ici ". A cette période de l’année, certains cafés se transforment en bibliothèque d’un nouveau genre.