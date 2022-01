Binche : la menace d’annulation du carnaval plane sur la ville et ses commerces

Le carnaval, il fait vivre Binche, il fait vivre tout Binche. Sans carnaval, tout le monde est en panique.

A l’entrée de la ville, au café " Le Petit Mousse ", le patron ne s‘en cache pas : " On a peur parce que, voilà, économiquement pour nous autres, ce n’est pas évident, pour les louageurs non plus… Oui, la peur est là, mais bon la santé avant tout,quoi. C’est un énorme manque à gagner. Ici, ça fera la deuxième année, et en plus, avec le pass Covid, on a perdu énormément de clientèle, donc c’est un énorme manque à gagner ". Et un des clients du café souligne : " Le carnaval, il fait vivre Binche, il fait vivre tout Binche, sans carnaval, tout le monde est en panique. "

Maintenant, on a toujours un petit espoir, parce que ça ferait deux ans en suivant et certains commerçants n’y survivraient pas.

Un peu plus loin, sur la grand-place, le tenancier d’un autre établissement garde une lueur d’espoir : " On s’attend à une annulation complète. Maintenant, on a toujours un petit espoir, parce que ça ferait deux ans en suivant et certains commerçants n’y survivraient pas. Pour nous cafetiers, ce serait important qu’il soit maintenu, mais dans de bonnes conditions. "

Il est notamment question d’un carnaval restreint à la seule journée du Mardi gras, avec un public limité et obligé de rester à l’extérieur des établissements. Mais pour beaucoup, cette solution semble difficilement applicable et contrôlable. Une décision officielle devrait tomber la semaine prochaine.