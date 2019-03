Bientôt une boîte noire dans les voitures

D'ici 2020, tous les nouveaux modèles de voiture devraient être équipés d'une boîte noire comme celles présentes dans les avions. C'est, en tout cas, ce que propose un comité du Parlement européen. Conjugué avec l'installation d'un limiteur de vitesse, on estime que ce système permettrait de sauver 25 mille vies.

Toutes les données enregistrées

Cette boîte noire fonctionnerait exactement comme celles des avions. Il s'agit d'un mouchard électronique qui permettra d'enregistrer les moindres détails liés à la conduite du chauffeur : accélération, freinage, vitesse et style de conduite, à quel moment le conducteur a bouclé sa ceinture de sécurité, etc...

Atteinte à la vie privée ?

Ce projet ne manque pas de soulever quelques questions en ce qui concerne l'utilisation des données personnelles des automobilistes. Certains craignent aussi que les assureurs puissent accéder aux informations de la boîte noire et les utiliser en vue de fixer les primes d'assurance. Alors, cette boîte noire risque-t-elle de porter atteinte au respect de la vie privée? Selon Benoît Godard, porte-parole de Via, des balises seront fixées. Par exemple, seul un juge, en cas d'accident, aurait accès aux infos de la boîte noire. De plus, seules les 30 secondes précédant le déclenchement des airbags seraient utilisables.