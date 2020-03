Bientôt pénurie des gels antibactériens pour les mains !

La propagation du coronavirus est en train de faire fondre les stocks de gel désinfectant pour les mains. Que ce soit dans les pharmacies ou dans les supermarchés, la demande de gels antibactériens explose !

C’est une des mesures de prévention préconisées pour lutter contre la propagation du coronavirus : se désinfecter les mains à l’aide d’un gel hydro-alcoolique. Et vu l’ampleur de la demande pour ce produit, les stocks fondent à vue d’œil. Dans bon nombre de pharmacies, on en trouve plus une goutte…

Beaucoup de pharmaciens ont cependant trouvé une parade à cette pénurie : ils fabriquent du gel désinfectant eux-mêmes. Des préparations " maison " qui, par définition, ne se produisent pas en quantité industrielle mais qui viennent à point lorsque les filières commerciales traditionnelles s’épuisent.