Bientôt la fin pour le changement d'heure?

Il vous faudra être prudent lundi matin en reprenant la route... Statistiquement, les accidents de la route explosent entre 7h30 et 8h00 le lundi qui suit le changement d'heure. C'est ce qui ressort des statistiques de Vias, l'institut belge de la sécurité routière.

Lorsque l'on vous demande ce que vous pensez du changement d'heure, vous n'en avez pas grand-chose à faire. Ça vous embête... mais une chose est sûre, vous n'êtes sans doute pas prêts à manifester pour faire changer le système. Pourtant, on avance de plus en plus vers la suppression de ce changement d'heure. En effet,

Le parlement européen s'est penché sur la question en février, il a demandé à la commission de réévaluer la directive de 2001 sur le changement d'heure… Un député tchèque a lancé le mouvement.

En Belgique, deux députés MR, Gautier Calomne et David Clarinval, ont introduit une proposition de résolution... En novembre dernier, ils demandaient une vraie étude sur les impacts économiques de la mesure, et s'il n'y en a pas, ils proposent à l'Europe d'abandonner la mesure.

Il y a aussi des associations qui militent contre le changement d'heure, dont deux en Belgique.

Un tiers des pays dans le monde ne change pas d'heure, ou ne change plus d'heure: la Russie, la Chine ou encore la Turquie ne changent pas d'heure... Les Américains et les Canadiens ont déjà changé début mars… Et si nous arrêtons le changement d'heure, quelle heure gardera-t-on? Il s'agit encore d'un autre débat...