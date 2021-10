Bientôt la fin du ticket de caisse papier ?

Le ticket de caisse, un petit papier qui bourre nos portefeuilles, que l’on jette en quelques secondes, ou que l’on garde précieusement… Il devrait disparaître en décembre 2022. Pourquoi l’éliminer ? Et par quoi sera-t-il remplacé ? Est-ce une (fausse) bonne idée ?

Où en est-on en Belgique ?

Son maintien ou sa suppression suscite le débat depuis plusieurs années. La Belgique a décidé de le supprimer pour fin 2022. Le Sénat a adopté une proposition de résolution en ce sens en novembre dernier et au niveau régional, une proposition de décret est à l’étude en Wallonie. En France, le code environnement le condamne à disparaître. Au 1er janvier 2023, la distribution systématique de reçus imprimés lors d’un passage en caisse (jusque-là seulement obligatoire pour les bouchers et charcutiers) et pour les prestations de services de plus de 25 euros, sera interdite en France quel que soit le montant des courses. En Allemagne, c’est la tendance inverse. Début 2020, l'Allemagne a rendu obligatoire l’impression des tickets de caisse, pour mieux lutter contre la fraude fiscale.

Tickets toxiques ?

5 images La plupart de ces papiers thermiques sont toxiques pour ceux qui les manipulent tous les jours © fws

Les substances qui composent nos tickets de supermarché sont loin d’être inoffensives. Surtout pour les personnes qui les manipulent tous les jours mais aussi pour les personnes vulnérables comme les enfants, les femmes enceintes ou allaitantes. Les risques sont nombreux et peuvent concerner plusieurs organes. La plupart de ces petits papiers thermiques contiennent du Bisphénol A, un perturbateur endocrinien. Et les risques sont là comme le souligne le Professeur Alfred Bernard, toxicologue à UCLouvain " Les risques sont nombreux et peuvent concerner plusieurs organes." Comme le cerveau avec modifications de comportements tel que l’hyperactivité ou le déficit d’attention. Cela peut concerner aussi le système reproducteur avec une perte de fertilité. Cela concerne aussi la production d’hormones, la testostérone qui est réduite. Vous avez aussi des risques liés au métabolisme, comme l’obésité…"

Ticket sans Bisphénol A ?

Sur votre ticket, vous pouvez lire : " Papier certifié sans bisphénol A ". Il est vrai qu'un bon nombre d’enseignes ont banni cette substance aussi appelée " BPA ". Mais on retrouve à sa place souvent, du bisphénol S ou F. Le souci, c’est que ces deux cousins du BPA, peu connus, ne sont pas encore réglementés. Or, une étude publiée dans la revue Fertility and Sterility a montré qu’ils pouvaient avoir un effet nocif sur le testicule fœtal humain identique à celui du BPA. Les BPF et BPS réduiraient eux aussi la production de testostérone. Ce que confirme le professeur : "Les substituts au Bisphénol A peu évalués pourraient donc comporter autant de risques que le BPA…"

L'E-Ticket sera la norme ?

L’e-ticket remplacera la version papier. A terme, il deviendra la norme. Plusieurs magasins de vêtements ont déjà fait le pas comme Etam, Promod, mais aussi des magasins alimentaires comme Färm ou Collect and Go. Et les clients sont de plus en plus nombreux à passer à cette version 2.0. Gauthier Alexandre, caissier chez Färm à Louvain-la-Neuve estime que "c’est un tiers de personne qui désire le ticket papier, un tiers qui ne veut rien et un tiers qui veut que l’on envoie sa note par mail." L’e-ticket remplacera la version papier. A terme, il deviendra la norme.

5 images Tickets de caisse © Getty Images

En cas de garantie ?

Avoir une preuve d’achat est essentiel en cas de soucis avec un produit, surtout un achat plus conséquent. Et là, les personnes interrogées sont plus méfiantes quant à une version numérique. Si les tickets papiers et les garanties sont toujours imprimés, Medimarkt utilise depuis 2018 comme support la carte d’identité, "histoire de ne pas ajouter encore une carte de fidélité en plastique, souligne, Janick De Saedeleer, la porte-parole de la marque, tout le monde dès 12 ans en a une et l’a dans son portefeuille à portée de mains et c’est très facile en cas de perte de vos papiers. On retrouve rapidement votre achat". Et le principe est simple : " On utilise juste le support de la carte d’identité pour enregistrer le produit vendu et ses caractéristiques, la date d’achat, et le magasin et le nom et l’adresse de l’acheteur. Concernant l’envoi d'e-mails avec des publicités, nous le demandons au client et ce n’est pas obligatoire !"

5 images Ticket de caisse © Getty Images

Confidentialités des données ?

Même si les commerçants demandent la carte d'identité comme garantie, ils n’ont pas accès à vos données personnelles. Donner sa carte d’identité n’est pas un geste anodin et fait peur : que va-t-on faire de nos données ? Olivier Bogaert, Commissaire à la Computer Crime Unit de la Police Fédérale, nous rassure : "Les commerçants n’ont pas accès à vos données personnelles comme un médecin. Tout est compartimenté." Par contre, demander bien les conditions générales et surtout, si vous n’avez pas envie que votre boîte mail soit saturée, refuser l’envoi de promotions dans votre boîte e-mail !

5 images Olivier Bogaert : "Aucun risque pour les données personnelles mais vigilance sur les conditions d'utilisation" © fws

Gain écologique ?

Jonas Moerman, Conseiller en énergie chez Ecoconso est catégorique : "Si on analyse le cycle de vie, c’est équivalent. Un ticket électronique, c’est 5 g de CO2 et 2 cl d’eau tandis que le ticket papier c’est 2 g de CO2 et 5 cl d’eau. Les valeurs sont assez semblables. Passer de l’un à l’autre ne signifie pas un gain écologique !" Le numérique est responsable d’au moins 4% des émissions globales de gaz à effet de serre ! Le e-ticket n’est donc pas forcément la solution miracle qu’il prétend être. D’un point de vue écologique. L’économie faite sur le papier non imprimé est contrebalancée par le coût énergétique du stockage des données : mails avec e-ticket en pièce jointe, documents dormants sur le cloud, etc. …. Selon l’Agence de la transition écologique en France, l’Ademe :"Le numérique est responsable d’au moins 4% des émissions globales de gaz à effet de serre." Et cela ne fait qu’augmenter.

Et les tickets en papiers recyclés ?

"Les impacts diminuent avec du papier recyclé et FSC" confirme Jonas Moerman, Conseiller Energie chez Ecoconso. "Si passer au ticket digital oblige les consommateurs qui n’en ont pas encore à s’équiper de smartphones, là il y aurait une grosse augmentation de l’impact." Et Si passer au ticket digital oblige les consommateurs qui n’en ont pas encore à s’équiper de smartphones, là il y aurait une grosse augmentation de l’impact !

Fracture numérique ?

Et si beaucoup de gens s’inquiètent des personnes plus âgées qui n’ont pas la formation pour accéder au numérique ou aux personnes plus précaires qui n’ont pas accès au numérique, ils pourront toujours demander un ticket papier ! Personne ne pourra leur refuser même lorsque le ticket électronique sera la norme.