Benjamin, Carlo et Thibaut se prêtent à une démo maquillage au masculin

Laetitia: le maquillage au masculin - Extrait de On n'est pas des pigeons (130/183) - 12/10/2021 Laetitia fait la démonstration sur Thibaut, Carlo et Benjamin de trois types de fonds de teint. Respectivement: un liquide, un poudré et un BB crème (= "beauty balm" ou "blemish balm", une crème hydratante teintée). Le résultat est naturel et non couvrant chez Thibaut, un teint de poupée de cire chez Carlo, et un effet très naturel chez Benjamin.