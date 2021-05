Belhaize a-t-il oublié les producteurs wallons dans sa campagne de produits locaux belges ?

Delhaize et les producteurs wallons - On n'est pas des pigeons (89/183) - 25/05/2021 En pleine campagne Belhaize pour soutenir les producteurs belges, le groupe Delhaize est accusé via les réseaux sociaux d'avoir oublié les producteurs wallons au profit des producteurs flamands. Ce que nie Karima Ghozzi, la porte-parole de Delhaize. Il n'est pas possible dans cette campagne, qui dure jusqu'au six juin, de représenter l'ensemble des 1600 producteurs belges avec lesquels Delhaize travaille mais personne n'a été oublié, en ce et y compris les producteurs de la province de Luxembourg. Le choix s'est fait suivant les catégories de produits (fruits, légumes, produits laitiers, viande...) et non suivant leur origine géographique.