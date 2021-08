Beaucoup de nouveaux visages et plein de nouveautés pour la nouvelle saison des Pigeons !

Les nouveaux et anciens chroniqueurs se mettent au coloriage - On n'est pas des pigeons (102/183) -... Qui dit rentrée, dit rentrée scolaire et achat de fournitures scolaires. Nos anciens chroniqueurs forment des équipes avec les nouvelles recrues. L'objectif: tester la durée pendant laquelle on peut colorier avec diverses marques de feutres avant que l'encre ne s'épuise.