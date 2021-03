Baskets Lidl : une vaste blague devenue un beau coup marketing !

Baskets Lidl : Retour sur un buzz - On n'est pas des pigeons (42/183) - 09/03/2021

Baskets Lidl : Retour sur un buzz - On n'est pas des pigeons (42/183) - 09/03/2021 Qui aurait imaginé souhaiter un jour porter un t-shirt, une paire de chaussettes, des claquettes ou des baskets aux couleurs d’un supermarché ? Ce n’était pas gagné d’avance… D’ailleurs, il s’agissait au départ d’un poisson d’avril. Mais la blague est devenue un beau coup marketing.

Il y a quelques mois, les baskets Lidl faisaient le buzz. Des chaussures aux couleurs de l’enseigne, vendues au prix de 12.99 euros, en stock limité. Lidl peaufine sa communication avec des slogans bien choisis comme Offrez-vous un must have Lidl et quelques influenceurs font le reste, les réseaux sociaux amplifient encore le phénomène. Photos, images de files devant les magasins… Les médias enchaînent.

"On le voit de plus en plus, les jeunes viennent avec un modèle en tête qu’ils ont vu sur Intagram, Facebook, Tiktok […] Ils l’ont vu, ils veulent celui-là" nous explique Hicham Akalay, vendeur chez Panthers, magasin de d’articles de sport.

Le modèle est inspiré d’un autre, d’une célèbre marque de sport. Inattendues, ces sneakers créent très vite la surprise.

"Un modèle simple, uni, conçu pour la vie de tous les jours n’aurait pas fonctionné. Ici, ils utilisent les codes connus dans le monde de la basket pour attirer un public jeune. Il y a des chaussures comme ça qui créent l’engouement. C’est flashy, c’est chouette, et c’est marrant."