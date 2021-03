Balance ta capsule !

"Mon Cafetier" vous propose un abonnement mensuel grâce auquel du café en grains bio vous sera livré à la maison. Et, pas que, la machine à café vous sera aussi fournie. Plus de capsules en aluminium donc, du café bio, le concept se veut écologique à défaut d'être bon marché.

D'abord, la qualité du café. Le consommateur a le choix entre une dizaine de café de qualité supérieure, tous bio et torréfiés de manière artisanale par des artisans belges. Sylvie Looze représente la troisième génération d'artisans des cafés de la marque éponyme. Un café d'artisan explique-t-elle , "c'est un café torréfié beaucoup plus lentement , ce qui le rend plus digeste et lui permet de libérer tous ses arômes".

L'écologie entre également en ligne de compte : 80% des ménages achètent des dosettes, il s'en vend 20 milliards dans le monde et on considère qu'à peine un quart d'entre elles sont recyclées. La plupart finissent dans la poubelle, sans tri préalable : un désastre sur le plan écologique.

Ce n'est pas le prix qui attire d'emblée. En considérant une consommation de 4 dosettes par jour, la tasse de café livré revient à 40 cents soit l'équivalent d'une dosette Nespresso et 10 cents de plus environ qu'une dosette vendue en supermarché. Dans notre exemple, un abonnement mensuel revient donc à 48 euros, un vrai budget.