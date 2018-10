Avez-vous déjà goûté des pâtes à la cassonade, une spécialité belge?

Au menu de "C'est bon c'est belge" : la nouvelle série humoristique sur la gastronomie belge, on vous sert des macaronis à la cassonade. Pas de la haute cuisine, mais un plat populaire en Belgique. Avant-guerre, on n'utilisait pas la tomate sous forme de sauce dans notre pays. Il a fallu attendre l'immigration italienne, et le début du tourisme vers l’Italie pour que la sauce tomate s'impose en Belgique. Aujourd'hui, c'est la "bolognaise" qui est la reine des spaghettis en Belgique. Alors est-elle meilleure que nos traditionnels macaronis à la cassonade? On a testé pour vous.