Avec la crise sanitaire, les assureurs rappellent leur soutien aux secteurs les plus touchés

Crise: les assurances bougent enfin! - On n'est pas des pigeons (88/183) - 21/05/2021 Que ce soit pour les entreprises ou pour les particuliers, les assurances bougent enfin pour aider ceux que la crise sanitaire a mis en difficulté. Côté entreprises, l'HoReCa, l'événementiel, les métiers de contact, la culture ou encore les salles de sports ont été particulièrement affectés et les assurances ont mis au point des reports et des adaptations de primes. Cela se fait au cas par cas évidemment . Côté, particuliers, c'est pareil, ceux qui ont souffert de la crise peuvent compter sur l'aide des assurances et là aussi c'est au cas par cas. Ces aides possibles concernent les années 2020 et 2021.