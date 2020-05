Automobile: c'est le moment de faire de bonnes affaires

Le marché de l’automobile se déconfine lui aussi. L’occasion pour les consommateurs de faire de bonnes affaires ! Car après deux mois sans vente, les stocks des concessionnaires sont pleins. Des réductions alléchantes sont donc proposées pour relancer progressivement ce secteur lourdement impacté. Jusqu’à 11.930 € de remise sur l’Alpha Romeo Stelvio par exemple.

L’année 2020 s’annonce difficile pour les concessionnaires automobiles belges ! Malgré un début d’année prometteur grâce au Salon de l’auto, qui représente 25 à 30% des commandes annuelles, la crise du coronavirus est venue stopper net les ventes automobiles. "Le chiffre des nouvelles immatriculations durant les mois de mars et d’avril a chuté de 90% pour les voitures neuves et de 80% pour les voitures d’occasion", avertit d’emblée Filip Rylant, porte-parole de Traxio, la fédération du secteur automobile et des secteurs connexes, avant de poursuivre :

On s’attend à une perte de 22% du chiffre d’affaires pour ce secteur sur l’année 2020.

Les concessionnaires automobiles ne parviendront pas, à court terme, à rattraper les pertes économiques occasionnées par le coronavirus. D’autant plus qu’il y a encore de nombreux éléments d’incertitudes. À commencer par la capacité des clients à investir dans un nouveau véhicule.