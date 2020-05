Une fois n'est pas coutume, les annonces de la reprise des activités des écoles de conduite et des examens du permis de conduire ont été quasi simultanées dans les trois régions du pays. Et s'il est encore un peu tôt pour connaître avec précision les modalités exactes de cette reprise, plusieurs informations sont déjà disponibles.

Pour la filière libre , on considère que la formation rentre dans le cadre d'un déplacement essentiel. L'apprenant et ses guides vont donc bientôt pouvoir reprendre la route en toute légalité.

Avant le permis, il faut se former. Que ce soit pour la théorie ou la pratique, avec auto-écoles ou en filière libre, la reprise est prévue pour le 11 mai en Wallonie et le 16 à Bruxelles . Mais inutile de se précipiter, la plupart des centres de formation ne reprendront effectivement les cours que le 18, la semaine du 11 étant prévue pour recontacter tous les élèves et caser les très nombreux rendez-vous dans les plannings. D'autant qu'il faudra respecter des mesures de sécurité et d'hygiène très strictes comme le port du masque ou les pauses de 15 minutes entre les rendez-vous afin de désinfecter les véhicules.

Les examens des permis échelonnés

Auto-écoles et permis de conduire : cela redémarre aussi - © asbe - Getty Images

En ce qui concerne les examens, ils sont prévus dès le 18 mai, dans les différentes régions. Pas de soucis pour l'examen théorique, mais c'est un peu plus complexe avec les examens pratiques. Toutes les catégories ne sont pas impactées en même temps.

Sont immédiatement concernés le 18 mai les permis moto et les manoeuvres pour les camions, autobus et remorques (C, D, E). La semaine suivante, le 25, ce sera au tour des permis B, soit les voitures, mais aussi la voie publique pour les C, D et E ainsi que les examens pratiques pour véhicules agricoles. Et encore, on vous passe les formations en premier secours ou encore le test de perception des risques pour lesquels il vaut mieux s'informer auprès des auto-écoles.

Quant à connaître exactement les modalités des examens, il est encore trop tôt au moment d'écrire ces lignes. Il faudra jongler entre l'aspect sécuritaire et la promiscuité d'un habitacle dans lequel se retrouveront trois personnes. C'est évidemment beaucoup plus simple pour le permis moto, et c'est en toute logique qu'il sera le premier accessible.