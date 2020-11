Augmentation des violences intrafamiliales durant le confinement

Dolores se sentait déjà confinée dans sa relation de couple. Le premier confinement a ajouté à sa souffrance jusqu'au jour où … " Il ne m'a jamais autant frappée que ce jour-là. Heureusement quelqu'un du voisinage a appelé la police qui a interrompu cette "rixe" et ils m'ont fait évacuer en ambulance. Je ne suis plus jamais revenue". Dolores est aujourd'hui prise en charge par le Collectif contre les Violences Familiales et l'Exclusion, à Liège . Il aura donc fallu l'intervention d'un tiers pour que le cycle de violences soit enrayé. Dolores n'aurait jamais pu faire le premier pas, seule …"Je ne me voyais pas préparer un ou deux sacs ou quoi que ce soit de peur qu'il l'apprenne, de peur qu'il vérifie mon téléphone, qu'il me frappe à nouveau".

De l'aide dans les pharmacies et les librairies

Durant le premier confinement, la situation s'est considérablement compliquée comme le confirme Sandrine Bodson, assistante sociale au Collectif contre les Violences Familiales et l'Exclusion : " On est face, depuis le confinement et depuis cette crise sanitaire, à une surcharge des demandes d'hébergement, à un minimum de places disponibles, avec des cas de covid dans les maisons d'accueil qui doivent fermer leurs portes. Il faut donc réfléchir à d'autres alternatives".

Parmi ces alternatives : la mise en place d'un système d'alerte par la Ville de Liège en collaboration notamment avec le Collectif, la police et le CPAS. Les libraires et les pharmacien.ne.s se sont alors présenté.e.s comme les derniers confidents encore possible. Ce sont surtout les pharmacien.ne.s qui ont eu le plus de retour, avec un rôle essentiellement d'information, de conseil pour diriger les victimes vers les associations qui peuvent les prendre en charge. Frédérique Prost-Gargoz, pharmacienne : "On a des outils très limités et on est pas toujours la bien préparées pour aider dans le cadre de ce genre de situation".