Aubergine confite au saté de Taiwan - Rose de boeuf holstein

Ingrédients :

Aubergine

Huile d'olive

Thym séché

Sel

Romarin séché

Procédé :

Verser dans une plaque de cuisson le sel, le thym et le romarin.

Découper les aubergines en deux et les disposer à plat sur la plaque.

Ajouter l'huile d'olive à mi-hauteur.

Cuire à 110 degrés pendant 2 heures.

Pour le saté :

Ingrédients :

200 gr de sauce barbecue de Taiwan

25 gr de pâte de sésame blanc

75 gr de pâte de cacahuète salée

20 gr de pâte de crevettes Taiwan

150 gr de sauce soja

35 gr de vinaigre de bonite

12 gr de vinaigre de riz

Procédé :

Au blender, à vitesse maximale, mixer la sauce barbecue, le sésame, la cacahuète et la chair de crevette pendant cinq minutes.

Ajouter ensuite le reste des ingrédients, et continuer à mixer pendant trois minutes.

Pour le bœuf :

Ingrédients :

500 gr de bœuf holstein maturé pendant six semaines (à défaut, vous pouvez prendre du "lomo" espagnol)

Procédé :

Trancher le bœuf en fines tranches de 1.5 mm

Superposer les tranches 2 par 2 tranches, les plier en 2 et les rouler à l'horizontale de sorte à former une rose.

Garniture et condiments :

Ingrédients :

1 grenade

1 botte de menthe

100 gr de sésame bonite

20 cl d'huile d'olive fumée

20 cl d'huile d'argan

20 cl de vinaigre Sudachi - Ponzu

Procédé :

Nettoyer la grenade.

Ciseler finement la menthe.

Pour le dressage :

Découper l'aubergine cuite en 2 en forme de rectangle.

La napper d'une fine couche de saté uniforme.

Saupoudrer celle-ci d'un gramme de sésame bonite.

La réchauffer dans un four cinq minutes à 120 degrés.

Dans une assiette à fond creux, y mettre 1 cl d'huile fumée, 1 cl d'huile d'argan, et 1 cl de vinaigre Sudachi - Ponzu.

Déposer au centre de l'assiette l'aubergine, et à ses côtés la rosace de bœuf.

Surmonter l'aubergine avec la menthe ciselée et le boeuf avec 6 à 7 grains de grenade.

Déguster