Au nom du bien-être animal, Gaïa demande à la Wallonie de ne plus produire de foie gras

Gaia et le foie gras wallon - On n'est pas des pigeons (166/183) - 10/12/2021 Dossier de Noël un peu colérique ce soir: Gaia dézingue le foie gras wallon. Paul-Henri Burrion donne la parole à Gaia mais aussi aux entreprises de foie gras en Wallonie. Les éleveurs wallons respectent un cadre européen et, en plus, des règles wallonnes plus strictes en matière de bien-être animal. Mais ces règles sont de la poudre aux yeux pour Gaia qui veut interdire le gavage comme en Flandre. Le débat est loin d'être terminé. Entretemps, le consommateur, lui, a le choix entre le foie gras et le faux gras.