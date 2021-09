Attention aux collations malsaines pour vos enfants !

Des collations malsaines! - On n'est pas des pigeons (122/183) - 30/09/2021 Test-Achats, nous dit Julie Frère, attire l'attention depuis longtemps sur le côté malsain de certaines collations. Paul-Henri Burrion mène l'enquête à ce propos en offrant des collations à une classe d'enfants. Tous les raffolent car c'est bon, c'est sucré et c'est beau. Mais ce n'est pas l'avis de la diététicienne contactée par Paul-Henri, Sylvie Vandenbussche. Pour elle, dans l'échantillon de Paul-Henri, Kinder Délice, Knoppers et Zaga Zoé constituent le podium" trop riches en sucre et en graisse".