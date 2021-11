Attention arnaque: site frauduleux de vente de bois de chauffage

Alain, lanceur d'alerte, met en garde contre de faux sites de vente de bois. Il s'est fait arnaquer en voulant acheter du bois de chauffage sur boisdebois.com . Il nous livre son expérience et Pigeons a tenté de mettre fin à cette arnaque sur le marché du bois.

J'ai appelé la police communale de Libramont où on m'a signalé que la société était inconnue. La police de Momignies m'a informé qu'une plainte avait été déposée par le propriétaire de l'adresse.

J'ai envoyé un print screen de confirmation de paiement et j'ai reçu une réponse. Depuis lors, plus de réponse, ni ni par téléphone (boite vocale pleine). Je peux néanmoins consulter ma commande sur le site internet de cette pseudo société... Statut: en attente...

"Ce mail pour vous informer d'une arnaque sur Internet pour le site de vente de bois chauffage boisdebois.com . J'ai passé commande pour 2 m³ de bois et j'ai reçu un mail de confirmation de commande avec demande de paiement. J'ai effectué le paiement le 13 octobre.

L’aventure a commencé avec la mésaventure d'Alain qui a payé 109 euros pour une palette de 2.6 stères de bois. Le vendeur est une " entreprise belge " avec 2 adresses (une à Libramont et une à Momignies) et le site est www.boisdebois.com.

Le site est coloré, détaillé et bien conçu, sauf que c’est du vent !

Usurpation de l’adresse du siège social d’une société bien réelle (celle de Momignies). Une véritable arnaque et de l’argent perdu, envolé on ne sait où.

Alain a lancé l’alerte et les témoignages identiques pleuvent depuis. On évalue déjà le préjudice à 2 855, 50 euros et ce n’est qu’une partie !

Grâce à la communauté Pigeons, nous avons essayé de remonter jusqu’aux personnes qui se cachent derrière ce site. Et en fin d’émission, la cerise sur le gâteau : le site est bloqué ou semble bloqué. Mais cette victoire a été de courte durée car, en début d’après-midi, le site fonctionne à nouveau. Avec à la clé, de nouvelles victimes. Il est temps de fermer ce site frauduleux qui empoisonne la vie des consommateurs.