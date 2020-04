Assurances : voiture à l'arrêt implique prime au rabais ? Pas sûr…

Logique : avec un trafic automobile en baisse selon les semaines et les endroits de 30 à 90%, il y a forcément moins d’accidents. C’est tout bénéfice pour les assureurs auto . Mais partageront-ils ce bénéfice avec leurs assurés ? Ça, ça reste à voir…

50 morts et 4017 blessés en moins sur nos routes grâce aux mesures de confinement. C’est le chiffre calculé par VIAS (l’ex-IBSR), sur base de données récoltées auprès de 13 zones de police.

En France...

8 semaines d’immobilisation forcée équivaut à une économie de 100 millions d’euros !

En France, la MAIF a d’ores et déjà fait un geste. Cette société mutualiste a calculé que huit semaines d’immobilisation forcée équivalaient à une économie de l’ordre de 100 millions d’euros. Et, joignant le geste à la parole, elle a décidé de rembourser 30 euros à chaque assuré auto en règle de prime. Il s’agit d’un montant unique quelle que soit la prime réellement payée. Et les assurés peuvent, s’ils le désirent, le verser à une des trois associations actives contre la pandémie sélectionnée par l’assureur.

Un geste, certes sympathique, mais aussi plutôt symbolique : 30 euros, ça ne correspond que très rarement à 1/6 de la prime payée…