Assurances soins de santé pour animaux : un marché de niche ?

Comment faire pour soigner son animal de compagnie si on n'a pas les moyens et pas d'assurance ? En Belgique, deux compagnies proposent d'assurer les animaux : Santé Vet et Corona Direct. Combien cela coûte et quelles sont les conditions ?

Comme la médecine humaine, la médecine vétérinaire a fait ces dernières années d'énormes progrès. Mais, avec des opérations qui peuvent facilement coûter quelques centaines d'euros voire plus, la question qui se pose est celle du prix. C'est que, pour Minou ou Médor, il n'existe pas de sécurité sociale.

En Belgique, deux compagnies proposent cependant d'assurer votre compagnon à quatre pattes: Santé Vet et Corona Direct. Mais à quel prix ? Et à quelles conditions ?

Pour le savoir, nous avons demandé des devis pour trois animaux :