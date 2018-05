Assurance rachat de franchise: pensez-y avant les vacances

Lors de la location d’un véhicule pour une courte durée, vacances ou voyage d’affaire, il vous est souvent proposé d’opter pour une assurance permettant de diminuer la franchise en cas de vol ou sinistre. Car il n’est pas rare que cette franchise dépasse allègrement les 1 500 euros, voire beaucoup plus en fonction du type de véhicule loué.

Bien entendu, cette “super couverture” n’est jamais proposée dans le prix de base de la location. Et c’est bien souvent au comptoir de la compagnie, une fois sur place, que l’on se voit fortement conseillé de prendre cette option supplémentaire. Une option qui certes, permet de circuler en toute sérénité et évite les fastidieux contrôles de véhicule lors de la restitution, mais qui a un prix… fort élevé!

Un tarif de base presque doublé

Prenons l’exemple d’une compacte familiale louée à Malaga pour une semaine. Une voiture de type Seat Leon (on est en Espagne) se négocie 263 euros si l’on paye à l’avance, au moment de la réservation. En cas d’accident, la franchise est de plus de 1 100 euros. Afin de la supprimer, l’agence propose sa “Super Cover” à près de 35 euros par jour ou 208 euros pour la semaine. Pas vraiment bon marché…

Et bien entendu, les prix varient en fonction de la durée ou du type de voiture que vous réservez. Pour une grande routière allemande, on est à près de 500 euros supplémentaires pour une semaine. A chacun de voir si le jeu en vaut la chandelle. A moins d’opter pour une assurance en Belgique!

Economisez grâce aux assurances à l’année

Depuis peu, deux compagnies d’assurance proposent des produits “rachat de franchise”. Allianz All-in-One permet de racheter n’importe quelle franchise d’assurance, et donc pas uniquement l’assurance automobile. Bien entendu, il y a des conditions (dégâts pour plus de 625 euros, par exemple) mais avec une prime qui oscille en moyenne aux alentours des 150 euros par an, le calcul de rentabilité est vite fait.

Chez AG, le Pack CarRenting se greffe à l’assurance familiale et offre, pour 60 euros par an, le rachat de franchise pour les véhicules de location (mais avec la franchise de 200 euros prévue par l’assurance familiale). Ce pack s’applique aussi aux membres de la famille et il offre surtout une protection juridique en cas de litige avec le loueur.

Si ces produits sont peu connus, ils ont l’avantage de permettre de partir l’esprit serein et le portefeuille moins dégarni. Selon Feprabel, la fédération des Courtiers en assurance, les offres devraient se multiplier dans les prochaines années. De quoi éviter les grosses surprises aux comptoirs des agences de location.