Arnaud Tsamère sincère Face au Mur !

Aujourd'hui, après 3 one man shows et près de 400.000 spectateurs, il revient avec un tout nouveau spectacle "2 Mariages et 1 Enterrement" qu'il présente ces prochains mois en Belgique. Cela valait bien un petit détour sur le plateau des Pigeons !

Arnaud Tsamère a été révélé au public dans l'émission de télévision de Laurent Ruquier On ne demande qu'à en rire (France 2) . Dès la première date de diffusion, il avait séduit le jury et enchaîné 94 passages, soit un record absolu de sketches interprétés et joués dans le programme.

Ce Bordelais diplômé en droit, ancien commercial en fournitures scolaires avant d'assumer sa passion pour le théâtre, affiche cet air charmeur et un brin désabusé.

J'étais prêt à arrêter la scène après avoir cumulé en 4 ans deux divorces, le cancer de mon père et son décès.

Arnaud Tsamère ouvre son cœur et reconnaît qu'il a connu quelques tumultes dans sa vie personnelle ces dernières années. "J'étais prêt à arrêter la scène après avoir cumulé en 4 ans deux divorces, le cancer de mon père et son décès. Je me sentais vide et sans plus aucune envie de faire rire..."

Nous avons transformé les situations pénibles en scènes décalées et très drôles.

C'est son ami Jérôme Ferrari, co-auteur du spectacle, qui a eu le chic de transformer les expériences pénibles en situations cocasses dont il s'amuse dans son nouveau stand-up. "Jérôme est très excité par le malheur des autres et quand je lui ai raconté que j'étais déprimé et que j'avais envie d'arrêter, il avait les yeux qui pétillaient, il m'enviait presque ! Il m'a redonné confiance... Nous avons transformé les situations pénibles en scènes décalées et très drôles."