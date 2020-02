Bureaux de recouvrement frauduleux - © Tero Vesalainen - Getty Images/iStockphoto

Arnaques : attention aux bureaux de recouvrement frauduleux - On n'est pas des pigeons - 03/02/2020 Faux télévendeurs, faux bureaux de recouvrement,... au téléphone, par lettre ou par e-mail, des escrocs tentent de vous extorquer de l'argent… Et ils réussissent bien souvent ! Ces arnaques sont chez nous en pleine augmentation. L’an dernier, elles ont rapporté à leurs auteurs malhonnêtes plus de 150.000 €.