Arnaque ou pas? qui se cache derrière le numéro de téléphone 02/808.52.08?

Malveillant. Dangereux. Gênant. Voilà les mots qui reviennent le plus souvent pour qualifier le numéro 02/808.52.08. Sur internet, en effet, plusieurs références négatives apparaissent à son sujet. Du coup, nous avons voulu savoir qui était derrière ces appels.

De 9h à 20h30, il est susceptible de vous appeler. Toujours en semaine, jamais le week-end. Au bout du fil, une voix vous demande si vous avez quelques minutes à lui consacrer car elle a une belle promotion à vous proposer pour Test Achats. Un message qui peut déranger ou effrayer certains. Les autres écoutent et vont jusqu’au bout de la conversation.

Est-ce sérieux? Y a-t-il arnaque? Beaucoup le pensent. Et pourtant… Le numéro 02/808.52.08 émane bien d’un call-center. Celui que nous avons visité se trouve aux Pays-Bas à Maastricht. Là, 40 personnes travaillent pour BSG, téléphonant ainsi à quelques 600 personnes par jour. Un nombre important pour Test Achats qui avoue avoir besoin du télémarketing pour recruter de nouveaux membres. En effet, "pour survivre, nous n’avons pas d’autre choix que d’essayer de convaincre de nouveaux clients de s’abonner à Test Achats, précise la porte-parole Julie Frère. On en compte aujourd’hui 340 000. Parmi eux, 30% viennent du télémarketing, ce qui prouve que c’est efficace. Surtout que les membres recrutés ainsi sont les plus fidèles".

Ce n'est pas une arnaque

Avant le 02/808.52.08, c’était le 09/298.08.38 qui appelait. Basé à Gand, il intriguait de nombreuses personnes contactées, persuadées qu’un numéro commençant par 09 ne pouvait pas appartenir à Test Achats. Résultat, celui-ci a été changé pour un 02, censé être plus crédible. Mais sur internet, les critiques continuent, que ce soit pour le 09 ou le 02, la plupart sont négatives. "Cela nous étonne beaucoup, précise la porte-parole du call-center de Maastricht. Nous faisons apparaître le numéro 02 par souci de transparence, de manière à ce que les gens puissent nous rappeler s’ils le souhaitent. Nous travaillons en partenariat avec Test Achats et nous sommes très fiers de pouvoir dire que nous le faisons avec amabilité et sérieux".