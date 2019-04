Arbres fruitiers avec des fruits toute l'année : arnaque ?

Peut-être avez-vous vu cette publicité circuler sur les réseaux sociaux, de petits arbres en pot croulant sous des fruits aux couleurs flamboyantes... Depuis quelques semaines, le site internet monarbrefruitier.com et sa page Facebook proposent LA solution idéale pour les balcons, les terrasses ou les petits jardins. Des kilos de fruits à portée de main, à récolter dès cet été, sur de petits arbres… La promesse est surprenante et séduit visiblement de nombreux internautes.

Pour 8.25 euros pièce, la publicité vous propose un arbre garanti à vie, et des fruits toute l'année. L'offre est alléchante et attire la curiosité, au vu des nombreuses questions posées sur leur page. Certains sont sceptiques et ont tendance à penser que l'offre est trop belle pour être vraie... Pour se faire un avis, la rédaction a passé commande. Nous avons payé 49.90 euros pour les trois arbres, huit euros étant le prix proposé pour une commande de 12 plants. Cinq jours plus tard, les arbres étaient livrés, correctement emballés.

Les promesses du sites, et ses photos, sont-elles crédibles ? Nous nous sommes rendus à Gembloux pour poser la question au Centre Wallon de Recherches agronomiques, qui conserve des centaines de variétés, dont des arbres colonnaires. Cette forme d’arbre nain, a croissance compacte, faible, est effectivement présente dans les jardineries depuis plusieurs années. Les arbres poussent en forme de colonne, sur une seule tige, et produisent des quantités de fruits parfois surprenantes. Les fruits sont comestibles et ont une taille identique aux fruits d'un arbre fruitier classique.

Mais les arbres commandés vont-ils pour autant satisfaire aux promesses ? Première surprise, des informations manquent. Les greffes sont bien réalisées mais le client ne dispose d'aucune indication sur le porte-greffe. Les variétés ne sont pas des variétés connues. Difficile donc de savoir comment elles s'adapteront sur le sol belge. Les arbres, qui proviennent de Serbie, sont livrés en France, en Belgique, au Luxembourg ou en Suisse. Mais porteront-ils autant de fruits dans les Ardennes belges que dans le Sud de la France ? N'est-il pas plus pertinent de choisir des variétés adaptées au sol et au climat local ? C'est en tout cas l'avis de Marc Lateur : "Ici, les pépiniéristes cherchent à trouver des variétés adaptées à nos régions ou sous-régions, une variété est rarement adaptable dans toute l’Europe".

Sur sa page Facebook, monarbrefruitier promet des fruits dès cet été. Notre spécialiste est sceptique. Selon lui, il est peu probable de récolter des fruits cette année sur ces tiges d'un an. Nous pousserons tout de même l'expérience jusqu'au bout... nos arbres ont pris place sur le balcon de notre rédaction. Quelques fleurs sont apparues sur l'un d'entre eux.

Si vous choisissez aussi de tenter l'expérience, trempez la motte avant la plantation dans un pot de bonne taille, n'oubliez pas de drainer avant d'ajouter un mélange de terre, de terreau et d'engrais... et pensez à nous prévenir quand vous récolterez vos premiers fruits !